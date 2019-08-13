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RTGD Medya Oscarları sahiplerini buldu

RADYO Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Televizyon / 13 Ağustos 2019 Salı 12:09
RTGD Medya Oscarları sahiplerini buldu

RADYO Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Meslek birlikleri içinde tek kadın başkana ve yönetimde 5 kadın üye ile en fazla kadın üyeye sahip RTGD'den bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlara ödül verildi.

Bu yıl 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlanan RTGD tarafından 16 kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirlendi. 15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye ödül verildi. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle JW Marriot Otel'de ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı. Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz inceleme sonucu belirlendiğini kaydeden Bursalı, 'Dernek olarak bu yıl 41'inci yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz' dedi.

Son 3 yıldır mesleki çalışmalar dışında sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan RTGD'nin madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki 'Sporla Kal Güvende Kal' projesinden sonra 'Sıfır Atık' bilincinin gelişmesiyle ilgili de yeni sosyal sorumluluk projesini yürütmeye hazırlandığı belirtildi.

RTGD 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı:

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Yılın Sabah Programı Medya Oscarı:

Parametre (CNN Türk) Mine Uzun

Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı:

Sabah Raporu (Bloomberg TV) Gökhan Şen, Açıl Sezen

Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı:

Tarafsız Bölge (CNN Türk) Ahmet Hakan

Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı:

Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman

Yılın Spor Programı Medya Oscarı:

Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce

Yılın TV Dizisi Medya Oscarı:

Sen Anlat Karadeniz (ATV)

Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı:

Deniz Uğur (Kanal D) Zalim İstanbul

Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı:

Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı:

Hayatta Herşey Var (Beyaz TV) Nur Viral

Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı:

Zahide Yetiş'le (Show TV) Zahide Yetiş

Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı:

Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri (TRT 2) Faruk Aksoy

Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı:

Su Savaşları (TRT Belgesel)

Yılın Radyosu Medya Oscarı:

NTV Radyo

Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı:

Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)

Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı:

Altaş TV (Ordu)

Cengiz Polatkan Özel Ödülü:

Moderatör Gece (Kanal 24) Ardan Zertürk

Nursal Tekin Özel Ödülü:

Amerika'da Bir Türk (TRT Türk) Erkan Tarhan

Mustafa Cambaz Özel Ödülü:

Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncül

Dünya ŞehirleriMedya OscarlarıMadde BağımlılığıRecep Tayyip ErdoğanSosyal Sorumluluk


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