USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

İmamoğlu ve Bayraktar buluşmasının detayları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim merkezinde ziyaret ettiği Selçuk Bayraktar ile neden görüştüğünü açıkladı.

Yaşam / 13 Ağustos 2019 Salı 13:08
İmamoğlu ve Bayraktar buluşmasının detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hadımköy'deki İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasında geçtiğimiz hafta Perşembe günü Selçuk Bayraktar ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmenin ''gizli'' olmadığını söyleyen İmamoğlu ''En azından bizim adımıza değildi. Bu konu nasıl duyuldu bilemiyorum. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki anma töreni sırasında Selçuk (Bayraktar) beyin babası (Özdemir Bayraktar) ile bir diyaloğumuz oldu. Vakıf konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. Benim kendi vakıfları ile ilgili hiçbir söylemim yok. Sadece bir kısım özel vakıflara yani İBB ile maddi ilişkisi olan, anlamlı olmayan gayrimenkul ilişkisi olan kurumlara dönüktü söylemim. Bunu ifade ettim. Sonra kendilerinden randevu talebimiz oldu gittik ziyaret ettik ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk. Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik'' dedi.

İmamoğlu, gitmişken üretim tesislerini gezip hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de anlattı. Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) vasıtası ile Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest için İBB'nin daha önce servis gibi katkılar sunduğunu, aynı desteği verip vermeyeceklerini sorduklarını aktaran İmamoğlu ''Bilim ve teknoloji fuarı yapılacak, İstanbullu oraya erişmek istiyorsa bu konuda niçin destek vermeyelim. Öyle şey mi olur? Biz eğitimden kültürden bilimden sanattan yanayız. Ben buna katkı sunmayacağım da neye katkı sunacağım? Aslında baktığımız yönün bir ispatıdır bu davranış. Onunla ilgili destek verme taahhüdünde bulunduk. Sohbet bu kulvardaydı'' diye konuştu.

İnsansız Hava AracıBüyükşehir BelediyesiHatıra FotoğrafıTeknoloji FuarıEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı