İmamoğlu ve Bayraktar buluşmasının detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hadımköy'deki İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasında geçtiğimiz hafta Perşembe günü Selçuk Bayraktar ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.



Görüşmenin ''gizli'' olmadığını söyleyen İmamoğlu ''En azından bizim adımıza değildi. Bu konu nasıl duyuldu bilemiyorum. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki anma töreni sırasında Selçuk (Bayraktar) beyin babası (Özdemir Bayraktar) ile bir diyaloğumuz oldu. Vakıf konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. Benim kendi vakıfları ile ilgili hiçbir söylemim yok. Sadece bir kısım özel vakıflara yani İBB ile maddi ilişkisi olan, anlamlı olmayan gayrimenkul ilişkisi olan kurumlara dönüktü söylemim. Bunu ifade ettim. Sonra kendilerinden randevu talebimiz oldu gittik ziyaret ettik ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk. Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik'' dedi.



İmamoğlu, gitmişken üretim tesislerini gezip hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de anlattı. Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) vasıtası ile Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest için İBB'nin daha önce servis gibi katkılar sunduğunu, aynı desteği verip vermeyeceklerini sorduklarını aktaran İmamoğlu ''Bilim ve teknoloji fuarı yapılacak, İstanbullu oraya erişmek istiyorsa bu konuda niçin destek vermeyelim. Öyle şey mi olur? Biz eğitimden kültürden bilimden sanattan yanayız. Ben buna katkı sunmayacağım da neye katkı sunacağım? Aslında baktığımız yönün bir ispatıdır bu davranış. Onunla ilgili destek verme taahhüdünde bulunduk. Sohbet bu kulvardaydı'' diye konuştu.