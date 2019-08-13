İki ülke arasında gerilim yükseldi!

Ukrayna güvenlik ve iç istihbarat teşkilatından yapılan açıklamada, Rus istihbaratının, Lviv'de Ukraynalı emekli bir askeri ikna ederek onun aracılığıyla Ukraynanın batı bölgelerindeki sivil toplum örgütleri ve asker ve polis teşkilatları hakkında bilgi topladığını ve bu kişinin bu bilgileri, Rusya'nın Lviv Konsolosluğu'nda görevli bir Rus diplomata verdiği bildirildi.



Açıklamada, Lviv Konsolosluğu'nda çalışan bu görevlinin, diplomatlık örtüsü altında faaliyet gösteren bir Rus istihbaratçı olduğu ve bu görevlinin Ukrayna'dan sınır dışı edilmiş olduğu dile getirildi.



RUSYA: UKRAYNA PROVOKASYON YAPIYOR



Ukrayna'nın bu açıklamasının hemen ardından, akşam saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ukrayna'nın tutumunun provokasyona yönelik olduğu öne sürüldü ve Rus diplomatin Lviv'de görevinin dışına çıkan faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin hiçbir delilin gösterilmediği ifade edildi.