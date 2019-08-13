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Dünyayı sarsan krizde yeni boyut!

İran medyası, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi, geçen ay el konulan İran'a ait "Grace 1" isimli petrol tankerinin bu akşam serbest bırakılacağını duyurdu. Ancak açıklama yapan Cebelitarık yönetimi yetkilileri, İran medyasında yer alan haberleri yalanladı.

Dünya / 13 Ağustos 2019 Salı 14:17
Dünyayı sarsan krizde yeni boyut!

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu. İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamış, bu sözlerini eyleme geçirerek bazı petrol tankerlerine el koymuşlardı.

GEMİYİ SERBEST BIRAKMA KARARI ALDILAR

İngiltere ile İran arasında artan ve Körfez'de gerilimi tetikleyen bu gelişmeler sonrası bugün sıcak saatler yaşanıyor. Sabah saatlerinde İran resmi haber ajansı IRNA, el konulan tankerin bugün serbest kalacağını duyurmuştu. Kısa bir süre önce ise, yarı resmi haber ajansı Fars Cebelitarık yönetiminden aldığı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Fars, İran'a ait "Grace 1" tankerinin bu akşam serbest bırakılacağını duyurdu.

Ancak açıklama yapan Cebelitarık yönetimi yetkilileri, İran medyasında yer alan haberleri yalanladı.

KörfezİngilterePetrolSuriyeCebelitarık


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