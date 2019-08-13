15 Temmuz'un önemli belgesini 'kasa'da gizlediler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine giren bir kurmay albay, 23 Temmuz 2015te, yani darbe girişiminden tam bir sene önce, İstanbulda Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Kod isim verilerek ifadesi alınan kurmay albay, TSKdaki Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerle ilgili bildiklerini anlattı. Emniyette 'mülakat raporu' olarak alınan ifade, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstihbarat Daire Başkanlığına gönderildi. Ancak hiçbir işlem yapılmayan bu belgenin, 15 Temmuzdan sonra kanlı kalkışmanın en önemli isimlerinden Tuğgeneral Mehmet Partigöçün kasasından çıktığı öğrenildi.



FETHULLAH GÜLENİ ZİYARETE GİDEN KOMUTANLARI ANLATTI



Kurmay albay ifadesinde görev yaptığı yıllar boyunca örgütle ilgili olduğunu düşündüğü olaylara şahit olduğunu anlattı. Birlikte görev yaptığı şahıslardan kimlerin bu örgüte mensup olduğunu tahmin edebildiğini söyleyen kurmay albay, arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı isim listelerini de sundu. Listelerin hazırlanmasında emekli askeri hakim Albay Ahmet Zeki Üçokun da payının büyük olduğunu belirtti. Listelerde isimleri geçen bazı kişilerin eşlerinin, KPSS sınavlarında 100 puan aldığı duyumlarından, bazı eşlerin örgüt içinde 'abla' konumunda olduğunu da belirtti. Verdiği bazı isimlerin Deniz Kuvvetlerinde tayinleri düzenlediğini, örgüt içinde etkin konumda olan kişiler olduğunu da ifade eden kurmay albay, dikkat çekici bir olay anlattı. FETÖ'den yargılanan Deniz Kurmay ve Tuğamiral'in ABDde kurs gördükleri dönemde FETÖ elebaşı Fetullah Güleni ziyarete gittiklerini, yanlarında gemi komutanı Albay'ın da olduğunu anlattı. Fetullah Gülenin kendilerine hediye vermek istediğini, Albay'ın hediyeyi reddettiği, arkadaşlarına da böyle bir ortamda bulunmak istemediğini söylediğini anlatan kurmay albay, bu olaydan sonra bir süre onun aleyhine de faaliyet gösterdiklerini, fakat çok üzerine gitmediklerini söyledi.



KOMUTANA PİYASAYA ÇIKMAMIŞ HEDİYE KİTAP: 'IŞIK ORDULARI KOMUTANI'



Gemi komutanı Albay ile görüşülürse yardımcı olabileceğini de belirten kurmay albay, Gülenin hediyelerinden birinin de 'Işık Orduları Komutanı' adlı piyasada olmayan bir kitap olduğunu da anlattı. Albayın bu kitabın kendisinde olmadığını söylediğini de paylaştı. Gülenin piyasaya çıkmamış Işık Orduları Komutanı kitabın içeriği ve hangi amaçla komutana verdiği tespit edilemedi.



Kurmay albayın mülakat raporu ve verdiği isimler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına gönderildi. Bu aşamadan sonra ifade ve belgelerin FETÖ üyesi polisler tarafından sümen altı edildiği ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi Mehmet Partigöçün kasasından çıktığı belirtildi. Partigöç sorgusunda, kasasında ele geçen ifade ve belgelerle ilgili ise bilgi vermedi.