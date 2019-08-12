Toplu sözleşmede anlaşma

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.



Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+yüzde 4, 2020 için yüzde 3+yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.



Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu, iki gün önce 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanmaması üzerine üç aşamadan oluşan eylem kararı almıştı.



TÜRK-İŞ'İN TALEBİ



Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.