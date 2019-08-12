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Şirin Payzın'dan skandal 'Kurban Bayram' paylaşımı

Her yıl Kurban Bayramı'nda yapılan ibadete karşı çıkan isimler arasına bu kez de Şirin Payzın eklendi.

Güncel / 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:54
Şirin Payzın'dan skandal 'Kurban Bayram' paylaşımı

Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların elinden kaçan bir boğanın haberini sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Şirin Payzın, ''afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı .. '' ifadelerini kullandı.




Şirin Payzın'ın bu sözlerine sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Şirin Payzın'ın kebapçılarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.







Sosyal MedyaHayvanŞirin Payzın


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