Şirin Payzın'dan skandal 'Kurban Bayram' paylaşımı

Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların elinden kaçan bir boğanın haberini sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Şirin Payzın, ''afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı .. '' ifadelerini kullandı.









Şirin Payzın'ın bu sözlerine sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Şirin Payzın'ın kebapçılarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.















