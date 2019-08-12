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Müşterek Harekat Merkezi oluşturma çalışmaları başladı

Suriye'de güvenli bölge tesisi için kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görev alacak ABD'li askerler Şanlıurfa'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında da 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa’ya ulaştığı bildirildi.

Güncel / 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:51
Müşterek Harekat Merkezi oluşturma çalışmaları başladı

Şanlıurfa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ön hazırlık kapsamında ilk ABD askerleri Şanlıurfa'ya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı" denildi.

Açıklamada, Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesinin planlandığı bildirildi.

Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.

Savunma BakanlığıŞanlıurfaTürkiyeSuriye


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