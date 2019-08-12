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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Güncel / 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon sürüyor.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince, bir M-16 piyade tüfeği ve 100 fişek, 3 el bombası, bir AK-47 piyade tüfeği, 2 şemsiye, el dürbünü, not defteri ve SD kart ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

PiyadeEl BombasıJandarma


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