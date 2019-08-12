Bakan Akar'dan sert sözler

Akar "Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil." dedi



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;



DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM



Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız, hukukumuz var; komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil.



ABD HEYETİ İLE BARIŞ KORİDORU GÖRÜŞMESİ



ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk. Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz. Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak.



İDLİB



Rusya nezdinde bize saldırı olursa misli ile mukabele edeceğimizi dile getirdik. Biz burada ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli Rejim ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. 1000'den fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ızdırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor.

