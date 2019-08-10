Şehit Eren Bülbül dualarla anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin ikinci yılında mezarı başında anıldı.



Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başındaki anma programına annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Adıgüzel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Ayşe Bülbül, burada yaptığı konuşmada, acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.



Eren'in şehadetinin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatan Bülbül, 'Acım hiç dinmiyor. Eren'siz bayramlarım buruk geçiyor. Çok acı benim için. Herkesin acımı paylaşması güzel ama oğlumun olmaması çok acı. Benim acım ben ölmedikten sonra dinmez.' dedi.



Bülbül, ziyarete gelenlere de teşekkür ederek, 'Allah acımızı paylaşan herkesten razı olsun ama benim acımı hiçbir şey dindirmiyor. Bu acı hiçbir zaman bitmez. Eren'in yıl dönümü, o kadar hüzünlüyüm ki ben hala Eren'i bekliyorum.' diye konuştu.



'Özlemimiz her geçen gün daha çok artıyor'



Eren Bülbül'ün tüm kardeşlerinin, 'İyi ki varsın Eren' yazılı 15 numaralı Trabzonspor forması giydiği görüldü.



Ağabey Arif Bülbül, Eren'i çok özlediklerini dile getirerek, '2 yıl oldu ama bize 20 yıl gibi geliyor. Eren'in özlemi bizim içimizden hiç gitmiyor. Çok büyük bir gurur ama çok da büyük bir özlem var. Özlemimiz her geçen gün daha çok artıyor.' ifadelerini kullandı.



İstanbul'dan kardeşi Eren için geldiğini anlatan Bülbül, 'Beni gördü mü daha çok mutlu olur diye düşündüm. Geldik, yarın bayram ama bayramların bizim için artık bir önemi kalmadı. Eren'im olmayınca bayramlarımız buruk geçiyor. Mekanı cennet olsun, iyi ki varsın Eren.' dedi.







Bülbül, kardeşleri ile 'İyi ki varsın Eren' yazılı forma giyinmelerine ilişkin ise 'Eren'in içinde Trabzonspor sevdası çok büyüktü. Biz de bugünün anlamına tüm kardeşler olarak böyle bir şey yapmak istedik.' diye konuştu.



Arif Bülbül, kardeşi 15 yaşında olduğu için 15 numaralı bordo-mavili forma giyindiklerinin altını çizerek, böylece tekrar 'İyi ki varsın Eren' dediklerini anlattı.







Öte yandan, şehidin adını taşıyan 15 aylık yeğeni Eren'in, dayısının mezarındaki çiçeklerle oynaması katılımcıların tebessüm etmesine neden oldu.



Kaymakam Çomaklı ve Belediye Başkan Vekili Adıgüzel, Ayşe Bülbül ile bir süre sohbet etti.



Aynı çatışmada, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu. Kaynak : AA

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