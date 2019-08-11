Kurtarılan denizciler yurda döndü

Nijerya'da 13 Temmuz'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirilmişti.









Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar isimli gemiciler, bu sabah THY uçağıyla Abuja'dan İstanbul'a geldi. Uçaktan inen gemiciler, özel VİP aracına bindirildi. Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar isimli gemiciler, bu sabah THY uçağıyla Abuja'dan İstanbul'a geldi. Uçaktan inen gemiciler, özel VİP aracına bindirildi.

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