Kurban kanı Boğaz'a aktı

Yetkililer haftalar öncesinde uyardı, her yıl olduğu gibi önlemler alındı ancak bu bayramda da görüntüler değişmedi. Kurban bayramının ilk gününde kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı. Denizin bir kısmının kırmızıya boyandığı alan havadan görüntülendi.