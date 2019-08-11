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Kurban kanı Boğaz'a aktı

Yetkililer haftalar öncesinde uyardı, her yıl olduğu gibi önlemler alındı ancak bu bayramda da görüntüler değişmedi. Kurban bayramının ilk gününde kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı. Denizin bir kısmının kırmızıya boyandığı alan havadan görüntülendi.

Güncel / 11 Ağustos 2019 Pazar 16:29
Kurban kanı Boğaz'a aktı

Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu.

Alınan önlemler işe yaramış ve geçen yıl benzer görüntüler yaşanmamıştı.

Bayramın ilk gününde bugün Üsküdar'da Beylerbeyi Sahilinde denize kanallardan kurban kanı aktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri Beylerbeyi Sahili'nde temizleme çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediyesiİstanbul BoğazıBeylerbeyi


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