USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

İstanbullular Adalar İskelesi'ne akın etti

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.

Sağlık / 11 Ağustos 2019 Pazar 15:14
İstanbullular Adalar İskelesi'ne akın etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar sıcaklıklarında yükselmesi ile adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatlarında vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi. Vatandaşların oluşturduğu insan seli havadan görüntülendi. Görüntülerde Eminönü Şehir Hatları Adalar İskelesi’nin önünde bekleyen vatandaşların yola kadar taşıp uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.





Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada’ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KınalıadaKurban BayramıHeybeliada


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı