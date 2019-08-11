İsrail askerlerinden Mescid-İ Aksa'ya saldırı

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek için toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin müdahalesinde çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail polisi, birkaç Filistinliyi de gözaltına aldı. Yaralılar arasında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb’in olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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