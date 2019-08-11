Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

urban Bayramı'nın değişmeyen haberlerinden biri olan 'Acemi Kasaplar' bu bayramda da iş başında.



Sabah saatlerinden itibaren Anadolu'nun dört bir yanında acemi kasap haberleri gelmeye devam ediyor.



Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.



Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.







Samsun'da da benzer görüntüler



Samsun'da da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.



Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular.



Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler.







Kırklareli'deki acemi kasaplar



Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.



Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da kurbanın derisini yüzerken kendini yaraladı.



Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Köçer Çetintürk, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi.



Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti.