USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Sivas'ta komşu dehşeti!

Sivas’ta komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 09 Ağustos 2019 Cuma 22:47
Sivas'ta komşu dehşeti!
Video için tıklayın

Olay, saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu M.S., bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Okur, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okur'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisPolis EkipleriSivas Cumhuriyet Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı