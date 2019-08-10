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Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinin sahil bölgelerinde bayram nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı. Sahiller rutin yaz günlerinden biraz daha kalabalık oluştu.

Yaşam / 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:38
Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege’de her yıl görünen yoğunluk bu yıl beklenenin altında kaldı. Sahiller rutin yaz günlerinin yoğunluğunu biraz üzerine geçebildi. Yollarda ise bayram yoğunluğu tam olarak hissedilmedi. Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle bir çok kişinin tatil için daha yakın yerleri tercih etmesi bölgede sakin günler yaşanmasına neden oluyor. Kaynak : İHA

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Kurban Bayramı


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