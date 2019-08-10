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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Bayramın ilk günü yurt genelinde hava sıcak olsa da 5 ilimiz sağanak yağışın etkisi altında olacak. İşte kurban bayramı hava durumu tahmin raporu.

Yaşam / 10 Ağustos 2019 Cumartesi 23:17
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da ise hava güneşli olacak.

Yapılan son değerlendirmeye göre Kurban Bayramı'nda hava sıcak olacak. Bayramın ilk günü Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

Bayramın ikinci gününde tüm yurdu sıcak hava bekliyor olacak.

Bayramın 3. ve 4. gününde ise sıcaklığın tüm yurtta artması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.




Hava SıcaklığıHava DurumuMeteoroloji Genel MüdürlüğüKurban BayramıDoğu Karadeniz


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