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Kadın kavgasını kimse ayıramadı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

3. Sayfa / 09 Ağustos 2019 Cuma 18:40
Kadın kavgasını kimse ayıramadı!
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da bilinmeyen bir sebepten bir grup kadın arasında kavga çıktı. Bir marketin önünde sözlü sataşmayla başlayan kavga tekme tokat kavgaya dönüştü. 2 grubu tekme tokat kavga ederken gören turistler ise şoke oldu. Sokak ortasında kavga eden kadınlar market önünde bulunan şişeleri de yere vurarak kırdı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Öte yandan ortalığı savaş alanına çeviren ve kadınların kavgası ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaynak : İHA

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