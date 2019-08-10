Başkent'te mühimmat bulundu

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’ne yakın Wonderland Eurasia’nın (AnkaPark) bulunduğu arazide 35-40 milimetre çapında patlamış halde tank mermisi bulundu.
Başkentte geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan AnkaraPark'ın devam eden çevre peyzaj çalışmalarında patlamış halde mühimmat bulundu.
AnkaPark'a ait peyzaj işçileri çalışama yaparken mühimmata denk geldi. İşçiler hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında Bomba İmha Uzmanlarını ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri çağrıldı.