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Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Konutta vadde ilk kez 15 yıla çıkmış oldu.

Ekonomi / 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti

Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizini yüzde 1’in altına düşürdü.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi. Böylece konut kredisinde ilk kez vade 15 yıla çıkmış oldu. 

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

VAKIFBANK'TAN DA İNDİRİM

Bir faiz indirimi de Vakıfbank'tan geldi. Banka, yarından itibaren geçerli olmak üzere, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

VakıfBank ayrıca, kampanyaya katılan firmaların konut projelerinden ev satın almak isteyen bireysel müşteriler için faiz oranını 180 aya kadar aylık yüzde 0,79 olarak belirledi.

Daha önce yüzde 1,78 düzeyinde bulunan tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren VakıfBank, 90 bin liraya kadar azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.
 

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