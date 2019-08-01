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Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti

Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi.

Ekonomi / 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirdi.

Banka, 500 bin TL'ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu.

Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

Konut KredisiPolitikaZiraat Bankası


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