USD (Alış - Satış) : 5,52 - 5,53 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

Uçaktan düşen üniversite öğrencisinin cesedi aranıyor

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'a giden 19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi, havalandıktan 10 dakika sonra peraveneli uçaktan yere çakıldı. İngiliz basını, genç kızın kapıyı açarak aşağı atladığını bildiriyor.

Dünya / 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
Uçaktan düşen üniversite öğrencisinin cesedi aranıyor

Araştırma gezisi için Madagaskar'da olan Alana Cutland isimli üniversite öğrencisi, pervaneli bir uçaktan düşerek hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadının cesedine henüz ulaşılamadı.

Elde edilen bilgilere göre, Cutland adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan düştü.

Olay sırasında 19 yaşındaki öğrenci ile birlikte uçakta pilot dahil iki kişi daha bulunuyordu.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alana Cutland'ın uçaktan neden düştüğü ile ilgili henüz bir sonuca ulaşamadığını açıkladı.

Cutland'ın İngiltere'de yaşayan ailesi, doğal bilimler fakültesi öğrencisi olan kızlarının, 'Madagaskar'daki geziye büyük heyecanla gittiğini' belirtti.

'Uçağa bineceğinden haberdardık'

Aile adına yapılan açıklamada 19 yaşındaki Cutland'ın 'geniş bir çevre tarafından sevildiği' de kaydedildi.

The Sun gazetesine konuşan Cutland'ın arkadaşlarından biri, 'Havadan deniz yatağını araştırmak üzere bir uçağa bineceğinden haberdardık' dedi.

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, genç üniversite öğrencisinin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Alana Cutland'ın özel bir staj programında olduğu da bildiriliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Dışişleri BakanlığıİngiltereMadagaskarÜniversite ÖğrencisiCambridge Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı