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Tanker krizinde önemli gelişme

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoyan İran'la gemi takası yapmayacaklarını bildirdi.

Dünya / 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:07
Tanker krizinde önemli gelişme

Raab, Bangkok ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İngiltere bandıralı bir geminin alıkonulması durumunda hukukun üstünlüğü ve uluslararası kanunlara göre, hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir İran gemisinin İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından durdurulduğuna atıfta bulunan Raab, "Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz. İran, daha önce reddedilen talebini böyle kabul ettiremez." dedi.

Raab, bir tür takas, pazarlık ya da iki gemi arasında bağlantı kurulmasının gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, geçen ay İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran ise tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Tahran, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı bir petrol tankerini alıkoymuştu.

Avrupa BirliğiİngiltereİspanyaUluslararasıCebelitarık


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