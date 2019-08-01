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Sezai Temelli'nin SİHA rahatsızlığı!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK'lı teröristlere karşı SİHA'ların kullanılmasında rahatsız oldu.

Siyaset / 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:14
Sezai Temelli'nin SİHA rahatsızlığı!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

Nusaybin'de partililerle buluşarak açıklamalarda bulunan Temelli'nin gündeminde, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı gösteren İHA ve SİHA'lar vardı.

'PENÇE HAREKATI SON BULSUN'

Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı hata olarak nitelendiren Temelli, Pençe Harekatı'na son verilmesini istedi.



'İHA VE SİHA KULLANILMASIN'

HDP'li Sezai Temelli, İHA'ların ve SİHA'ların da kullanılmasının Türkiye'ye bir şey kazandırmayacağını sözlerine ekledi.

MEHMETÇİK'İN KARARLI OPERASYONLARI

Sezai Temelli'nin sözleri, Kandil'de saklanan PKK'lı teröristlerin yüzünü güldürse de Mehmetçik'in, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara ara vermeye niyeti yok.

MehmetçikTerör ÖrgütüBelediye BaşkanıTürkiyeZeytin Dalı Harekatı


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