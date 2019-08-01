'PKK'nın 'beyni' dağıtıldı..'

Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı ise şöyle:



"‘Türk işi’ operasyonlarla PKK bitiyor... Her geçen gün başarılı harekâtla terör listeleri boşaldı... Teknik istihbaratın efektif şekilde uygulanması da terör örgütünün elini giderek zayıflatıyor.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın katkısıyla son bir yılda düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK’nın ‘beyin takımına’ büyük darbe indirildi.



MİT’in Emniyet ve TSK ile koordinasyon hâlinde gerçekleştirdiği operasyonlarda üst düzey PKK’lılar etkisiz hâle getirildi.



Örgütün lojistik depoları ile sığınakları da yerle bir edildi.



Özellikle son bir yılda “Terörden Arananlar Listesi’ndeki Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri kategorideki onlarca terörist saf dışı bırakıldı.



Yerli ve millî imkânlar terörle mücadelenin kuvvet çarpanı oldu..



PKK’YA ‘ANLIK’ İSTİHBARAT ŞOKU



Son dönemde, MİT’in elde ettiği nitelikli ve anlık istihbaratlarla TSK havadan ve karadan PKK’ya bölgeyi dar etti..



Sadece bu da değil..



Ayrıca MİT, yeni kanunu ile ürettiği istihbaratı operasyona dönüştürme kapasitesine de ulaştı..



Teknik altyapısı sayesinde elde ettiği anlık istihbari bilgileri operatif hâle getirmeye başladı:



- Anlık ve doğru kararlarla yurt içi veya yurt dışında sıklıkla operasyonlar gerçekleştiriliyor..



- Teknik istihbaratın efektif şekilde uygulanması da terör örgütünün elini giderek zayıflatıyor..



Son dönemde PKK yayın organlarındaki ifadeler dikkat çekici:



- “MİT insan istihbaratından çok ‘teknik istihbarata’ yöneldi..”



- “Örgüte ağır darbeler vuruldu..”



- “Gücümüz azalıyor.. İnsan kaynağımız kurudu..”



İşte son bir yıllık dönemde yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hâle getirilen üst düzey teröristler:



PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod İsmail ÖZDEN



PKK/KCK Yürütme ve Başkanlık Konseyi üyesi Diyar Garip MUHAMMED



PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu ‘Navdar’ kod Mikail ÖZDEMİR



PKK’nın sözde sözcüsü ‘Serhat Varto’ kod Emrullah DURSUN



Kandil Bölgesi Sorumlusu ‘Sinan Sor’ kod Ali AKTAŞ



PKK Yürütme Konseyi Üyesi ve sözde Dış ilişkiler sorumlusu Rıza ALTUN (ağır yaralı)



PKK İstihbarat Konsey üyesi ‘Doğan Nurhak’ kod Erdoğan ÜNAL



PKK/KCK Orta Saha Sorumlusu ‘Kemal Garzan’ kod Medeni SAYILGAN



2012 - sözde Hakurk Alanı Eyalet Sorumlusu. 2015 - sözde Amanoslar Eyalet Sorumlusu.



PKK/KCK sözde Dersim Saha Sorumlusu ‘Çetin Kombat’ kod Musa ÇETİNER



Irak kuzeyi eyalet sorumlusu.



PKK/KCK sözde Dersim Saha Sorumlusu ‘Mahir Atakan’ kod İbrahim ÇOBAN



Sözde Dersim Saha’da gerçekleştirilen birçok eylemin planlayıcısı.



PKK/KCK Doğu Cephe sorumlusu ‘Doğan Serhat’ kod Celal KAYA



Karadeniz bölgesi ekonomik hedeflere (Nükleer, doğalgaz boru hattı, baraj vs.) yönelik eylem sorumlusu.



PKK/KCK sözde Erzurum Eyaleti Beşli Yürütme Konseyi Üyesi ‘Dicle Zafer’ kod Raife ELMAS



2017 - PKK/KCK sözde Özel Kuvvetler grup sorumlusu.



Sözde Dersim Saha Batı Cephe YJA Star Sorumlusu ‘Jindar’ kod Pınar YILDIRIM



J.Uzm.Çvş. Murat DURMAZ’ın şehit edilmesi eylemini planlayan grup sorumlusu.



Sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephe İl Merkez Gücü sorumlusu ‘Baran’ kod Haydar GÜL



PKK/KCK sözde Serhat Eyaletinde Sorumlularından ‘Devran Canfeda’ kod Murat GÜNDÜZ



PKK/KCK sözde Batı Cephe Batı İl Merkez YPS Birimi Sorumlusu ‘Fuat Fikri’ kod Fuat AKKAYA



J.Uzm.Çvş. Murat DURMAZ’ın şehit edilmesi eylemini planlayan grup sorumlusu.



PKK/KCK sözde Erzurum Eyaleti Bağır Gücü sorumlularından, ‘Harun Munzur’ kod Maşallah MALAZGİRT



PKK/KCK sözde Dorşin Alan Sorumlusu ‘Rezzan Hezah’ kod Mehmet Şirin ÇAKIR



PKK/KCK sözde Munzur Cephe Sorumlusu ‘Şevger’ kod Zeynal KÜÇÜK



2015 - sözde Ovacık Sorumlusu.



PKK/KCK Bağır Gücü Sorumlusu ‘Soro Amed’ kod Mehmet Rehber ÇETİN



2016 - Uludere ELEMON bölgesindeki askerî üs bölgesine yapılan saldırıyı gerçekleştiren grup sorumlusu.



2016-2017 Kuzey Irak/ Metina/Zendura bölgesi Tabur sorumlusu



Amed Eyalet Beşli Yürütmede YJA Star Sorumlusu ‘Sema’ kod Zühre YARİÇİ



2017 - sözde Amed Eyaleti yürütme üyesi.



PKK/KCK Pülümür Gücü YJA Star Sorumlusu ‘Delila’ kod Zeynep MİRAN



Sadece bunlar da değil..



Türkiye’ye sınır PKK üstlenme bölgeleri olan Metina ve Hakurk’ta da üst düzey alan sorumlusu birçok terörist etkisiz hâle getirildi.



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BU TOPRAKLAR TERÖRE ALIŞIK



Alıştırıldık desek daha doğru olur..



Ancak etnik olsun, ideolojik olsun toplumda ayrışmaya sebep olmadı..



90’lar ve 2000’li yılları hatırlayın..



Terörle mücadelede bir arpa boyu bile ilerleyemedik..



Ta ki son yıllara kadar..



- İlerleyemedik zira mücadele etmedik, eder (miş) gibi yaptık..



- Mücadele yöntemleri yerli ve millî değildi..



- Müttefiklerimiz teröre destek veriyordu.. (Hâlâ da devam ediyor)



Özgüven kaybı yaşadık..



Ama hepsi geride kaldı..



15 Temmuz darbe girişiminin ardından önemli adımlar atıldı..



Kadrolar FETÖ’den temizlendi..



Savunma sanayii yerli mühimmat üretme kapasitesine ulaştı..



YOL KESEMİYOR, KARAKOL BASAMIYOR, EYP GÖMEMİYOR



Ancak PKK üzerindeki en büyük çöküntü bu da değil..



Kandil’deki hareket kabiliyetleri bile neredeyse bitti..



PKK Yürütme ve Konsey üyeleri etkisizleştirildi..



Artık başlarını dışarı çıkaramıyor..



Çıkartan ‘bam’ indiriliyor..



PKK şimdilerde kaçacak delik arıyor..



GÖRÜNMEYEN DÜNYA



İstihbarat, tabiatı icabı gizli ve kapalı kutudur..



Oluşturduğu etki ve sonuçları üzerinden değerlendirilir.



Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının kanunu değişti biliyorsunuz..



Bununla birlikte kapasitesi kimsenin tahmin edemeyeceği noktalara ulaştı:



-İstihbarat diplomasisi ile dış politik gelişmelere yön veriyor..



-Terörle sahada etkin mücadele yürütüyor..



Cumhuriyet tarihi boyunca MİT-Emniyet ve TSK böylesine koordine olmuş vaziyette çalışmış mıydı?



Hep birbirlerini tuzağa düşürürlerdi..



İşte son bir yılda PKK’nın beyin takımına büyük darbeler indirildi..



Durun bakalım yakında daha neler olacak..



Kandil, Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın kafasına da inecek..



Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fabrika ayarlarına geri döndü..



Bunu dünyada başarabilen nadir ülkelerden..



Belki de ilk..



Yapılanlar görülmüyor..



Sanki 100 senedir bu imkânlara sahiptik..



Hep yazdık, çizdik..



Salyalar saçarak saldırdılar, hakaret ettiler..



Çok daha güzel şeyler olacak..."



Kaynak : İHA

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