USD (Alış - Satış) : 5,58 - 5,59 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

Otogaza 22 kuruş indirim

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş fiyat indirimi uygulanacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Ekonomi / 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:11
Otogaza 22 kuruş indirim

LGP otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda fiyatına 22 kuruş indirim geldiği belirtildi.

İndirim sonrası İstanbul'da ortalama 3,60 liradan satılan LPG otogaz fiyatı 3,38 liraya geriledi. Ankara'da da ortalama 3,61 liradan satılan LPG fiyatı 3,39 liraya İzmir'de ise ortalama 3,54 liradan satılan otogaz fiyatı da 3,32 liraya gerileyecek.

Sosyal MedyaPetrol


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı