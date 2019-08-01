Mansur Yavaş'tan skandal uygulama!

Ankara'da yıllardır hizmet veren yetim çocukların yetiştirildiği 'çocuk evleri', Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın talimatıyla kapatıldı.



Çocuk evlerinin tasarruf adı altında kapatılmasına, Ankaralılara yıllaca hizmet eden Melih Gökçek sessiz kalmadı.



'TASARRUFUNUZ BATSIN'



Sosyal medya hesabından 'Siz de vicdan ve merhamet yok mu?' diyerek isyanını dile getiren Gökçek, şu paylaşımlarda bulundu;



1️⃣ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN İNANILMAZ UYGULAMA...

MANSUR YAVAŞ'IN TALİMATIYLA “ÇOCUK EVLERİ” KAPATILDI...



BİRÇOK YETİM KIZIMIZ VE ERKEK EVLADIMIZ AYRI AYRI EVLERDE KALIYOR, ÇOCUKLARI İLKOKULDAN ÜNİVERSİTE BİTİNCEYE KADAR YETİŞTİRİYOR VE SONUNDA EVLENDİYORDUK. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 1, 2019

2️⃣MANSUR YAVAŞ BU EVLERİ TASARRUF GEREKÇESİ İLE KAPATIYOR...

YETİM ÇOCUKLARA 9 AĞUSTOS'A KADAR EVLERİ TERK ETMELERİ İÇİN TEBLİGAT YAPILDI...



SİZ DE VİCDAN VE MERHAMET YOK MU?

TASARRUFUNUZ BATSIN.



DİLERİM ÇOCUKLARIN AHI,

BÜYÜKLERİN BEDDUASI SİZİ HELÂK EDER... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 1, 2019