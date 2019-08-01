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Mansur Yavaş'tan skandal uygulama!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın 'çocuk evleri'ni kapatmasına isyan etti.

Siyaset / 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:10
Mansur Yavaş'tan skandal uygulama!

Ankara'da yıllardır hizmet veren yetim çocukların yetiştirildiği 'çocuk evleri', Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın talimatıyla kapatıldı.

Çocuk evlerinin tasarruf adı altında kapatılmasına, Ankaralılara yıllaca hizmet eden Melih Gökçek sessiz kalmadı.

'TASARRUFUNUZ BATSIN'
Sosyal medya hesabından 'Siz de vicdan ve merhamet yok mu?' diyerek isyanını dile getiren Gökçek, şu paylaşımlarda bulundu;


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mansur YavaşBüyükşehir BelediyesiMelih Gökçek


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