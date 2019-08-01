Kaçırılan 4 Türk işçiden 2'si Türkiye'ye geldi

Nijerya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından 2 hafta önce kaçırılan 4 Türk işçinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar ardından geçtiğimiz Cuma günü Türk işçiler düzenlenen operasyonla kurtarılarak Başkent Abujya’ya getirildi.



İdari işlemleri tamamlanan Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Türk Havayollarının TK 624 tarifeli sefer sayılı uçağıyla sabah saat 08.30 uçağıyla Türkiye’ye geldi. İstanbul Havalimanı’na gelen işçilerden Ergün Yurdakul pasaport işlemlerinin ardından memleketi Adana’ya giderken, İstanbul’da oturan Seyit Emre evinin yolunu tuttu. Diğer 2 Türk işçinin de işlemlerinin tamamlanması ardından Türkiye’ye gönderilmesinin beklenildiği öğrenildi.



“ Silahların gölgesinde tetikte yaşadık”



Kaçırılan Türk işçilerden Ergün Yurdakul, psikolojik olarak korku yaşadıklarını belirterek, “Sürekli dağda olduğumuz için çevrede olan bitenden haberimiz yoktu. Nijerya hükümetiyle, Türk Konsolosluğu hep beraber birlik içerisinde bizleri sağ sağlam kurtardılar. Psikolojik olarak bir korku tabi ki yaşadık. Silahların gölgesinde her an tetikte yaşadık. Bize karşı herhangi kötü bir davranış olmadı. Şiddet ya da tehditle karşılaşmadık. Hem Türk hükümetine hem de Nijerya hükümetine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.



Kaynak : İHA

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