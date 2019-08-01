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Hükümet'in zam teklifi 16 Ağustos'ta

Hükümet, 5,2 milyon memur ve sözleşmeli personel için maaş zam teklifini 16 Ağustos'ta açıklayacak

Ekonomi / 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:13
Hükümet'in zam teklifi 16 Ağustos'ta

5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki ikinci toplantı 9 Ağustos'ta yapılacak. Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki dördüncü toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bugün yapılan ilk toplantıyla başlayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin takvimi netleşti.

Buna göre, yarın başlayacak komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos'ta devam edecek. Kurban Bayramı dolayısıyla verilecek aranın ardından taraflar ikinci toplantı için 9 Ağustos'ta bir araya gelecek.

Taraflar, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı ise 16 Ağustos'ta yapacak.

Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki bu toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

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