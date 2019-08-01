Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Nusaybin DBP ve HDP binalarında yapılan incelemelerde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı.
Mardin merkezli iki ilde HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nusaybin DBP ve HDP binalarında yapılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ile incelemelerde çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait afiş ve broşür çıkmasının yanı sıra DBP ve HDP binalarında kullanılan elektriklerinde kaçak olduğu tespit edildi.