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Doğalgaza yüzde 14,97 zam

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam oldu

Ekonomi / 01 Ağustos 2019 Perşembe 00:06
Doğalgaza yüzde 14,97 zam

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam oldu.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır. Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler.

Organize Sanayi Bölgeleri... CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur. Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir

DoğalgazSanayi Bölgeleri


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