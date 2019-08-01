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Balıkları tek tek elleriyle topladılar

Türkiye’nin en uzun nehri olan ve 9 il sınırlarından geçen Kızılırmak’ta su debisinin düşmesini fırsat bilen yabancı uyruklu gençler sazanları tek tek elleriyle topladılar.

Yaşam / 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
Balıkları tek tek elleriyle topladılar
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Sivas’ın İmranlı ilçesinden doğup 9 il sınırlarından geçerek Samsun’dan Karadeniz’e dökülün Kızılırmak, bin 355 kilo metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun nehri. Kızılırmak’ta havaların ısınması ile su debisinde düşüş yaşandı. Su debisinin düşmesini fırsat bilen yabancı uyruklu gençler boğulma riskini hiçe sayarak balıkları elleriyle tek tek topladı. Gençlerin taşların arasını elleriyle kontrol ederek balık avlaması şaşkınlık oluşturdu. Günlük ortalama 200-300 balık avladıklarını belirten gençler balıkları elleriyle tuttuklarını söylediler. Kaynak : İHA

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