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Bakan Albayrak'tan faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı" dedi.

Ekonomi / 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:27
Bakan Albayrak'tan faiz mesajı

Bankalardan gelen faiz indirimlerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan değerlendirme geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99'a çekti . Konutta vadde ilk kez 15 yıla çıkmış oldu.

VakıfbankKonut KredisiTwitterMaliye BakanıBerat Albayrak


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