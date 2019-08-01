Anneden oğluna son bakış

Olay, Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcaoğulları olan Adem Besler (14), Giray Besler (16) ve Turan Besler (17) saat 10.00 sıralarında serinlemek için suya girmek üzere Kirazlık Deresi'ne gitti. Suya giren çocuklar kayboldu. Akşam çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Çocukların derede suya girdiğini görenler durum aileleri ve jandarmaya bildirildi.



Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada önce çocukların kıyafetleri ve telefonları bulundu. Kıyafetlerin bulunduğu yere yakın alanda su içinde yapılan aramada saat 21.00 sıralarında amcaoğlu olan 3 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Gözyaşları sel oldu



Boğularak hayatını kaybeden 3 çocuk için Altınkaya Mahallesi Altınkaya Camisi'nde öğle namazına müteabiken cenaze töreni gerçekleştirildi.



Cenazede 3 çocuğun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ise 3 amcaoğlu için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namaz esnasında Adem Besler'in babası Memduh Besler başta olmak üzere hayatını kaybeden çocukların ailesi ve yakınları göz yaşına boğuldu. Cenaze namazının ardından 3 çocuğun cansız bedeni omuzlarda aile kabristanlığına defnedildi.



“Girayım yavrum”



Tabutların götürüldüğü sırada ise evin üst katın penceresinden bakan Giray Besler'in annesi ve teyzenin feryatları ve “Giray'ım yavrum” demesi ise yürekleri dağladı. Anne ve teyzenin diğer aile fertlerinin yardımı sayesinde ayakta durduğu gözlendi.



Bataklığa saplanarak boğulmuşlar



Dün sabah 10.00 sıralarında serinlemek için Kirazlık Deresi'ne giden 3 kuzen dereye girdikten bir süre sonra Adem Besler suda çırpınmaya başladı.



Durumu fark eden Giray Besler ve Turan Besler ise Adem Besler'i kurtarmaya çalıştı. Ancak daha sonra 3 kuzen de bataklığa saplanıp boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ise bataklıktan çıkarılan 3 kuzenin birbirine sarılmış halde olduğu öğrenildi.



Üç kuzenin arkadaşları ise çocukların boğuldukları yerde açıklamada bulunarak, 'Olay Kasap Deresi denen yerde meydana gelmiş. Aralarından en küçüğü suya düşmüş. Diğer akrabaları da onu kurtarmak için suya atlamış. Olay sabah olmuş kimse de seslerini duymamış. Akşam eve gelmeyince anneleri de ekiplere haber vermiş sonra da bulmuşlar. 3'ü de bataklığa saplanmış. Sudan çıkamamışlar. Bizler de küçükken burada yüzüyorduk, bataklık değildi. Şimdi yapılan yeni yol nedeniyle suya toprak karışmış diyorlar' dediler.



Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, hayatını kaybeden çocukların ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.