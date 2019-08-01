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Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü

Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

Dünya / 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:56
Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden kentine bağlı Şeyh Osman ilçesinde düzenlenen askeri geçit töreni sırasında patlama meydana geldi.

Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

Husiler, liman kenti Aden'de gerçekleştirilen patlamanın ardından saldırıyı üstlenerek, insansız hava aracı ve balistik füzeyle saldırdıklarını açıkladı.

Yemen hükümetinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin, Suudi Arabistan ve Yemen'in farklı şehirlerine sık sık düzenlediği balistik ve İHA saldırısında onlarca sivil öldü ve yaralandı. Kaynak : İHA

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