Silivri’nin Yolçatı Mahallesinde büyütülen 28 aylık bir ton 520 kiloluk “Bayram” isimli kurbanlık dana alıcısını bekliyor. Dananın kendi çiftliğinde doğduğunu ve bebek gibi büyüttüğünü belirten hayvan yetiştiricisi İdris Aktaş imkan verilirse bunlardan daha fazlasını üretebileceğini kaydetti.



Doğduğu günden bu yana hayvancılıkla uğraştığını belirten Aktaş, “Bu gördüğünüz dananın annesi, anneannesi ve babasını da ben yetiştirdim. Benim ürettiğim hayvanlar, sadece büyükbaş değil, küçükbaş ve kümes hayvanları da var. Ancak işçi bulmakta zorlanıyoruz, kendi çocuklarım bile çalışmamaya başladı.



Geleceği olmadığı için kimse yanaşmıyor, zahmetli bir iş, tatilimiz yok, düğünümüz yok, bayram seyran yapamıyoruz” dedi.



Üretimin önemini vurgulayan Aktaş, “Bizim yaptığımız Türkiye’de bu şekilde bir üretim yok, herkes ithal alıp ithal satıyor. Üreteceğiz, üretmezsek kazanamayız. Herkes üretecek ki Türkiye kazansın. Buzağıları 2,5 sene bebek gibi bakıyoruz, kurban yapıyoruz. Öteki ithal getiriyor, satıyor. İşte biz burada bitiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Trakya’ya yetecek kadar kurbanlığımız var” diyerek sözlerini sürdüren Aktaş “Kurban Bayramını bekleyen fırsatçılar var, devletimizin bunlara önlem alması gerekiyor. Bizim gibi üreticiler batıyoruz. Adamlar nereden buluyorlarsa getiriyorlar, kontrolsüz bir şekilde satıyorlar. Kurban, kurban vasıflarını taşıyan hayvanlardan olur. 2 yaşından gün alması gerek, ancak görüyoruz ki piyasada 1 yaşını doldurmuş hayvanları kurban diyerek satıyorlar. Dernekler, şirketler, hastaneler, pastaneler herkes kurban satıyor” şeklinde konuştu.



Fiyatların geçen seneki fiyatlarla aynı olduğunu da belirten Aktaş “Bu tür merada yetişmiş organik hayvanların etlerini tatmadan bu dünyadan göçen birçok insan var. Şuan Trakya’da iddialıyım, üstüne varsa tartarım, bir ton 520 kilo. Televizyonlarda gösteriyorlar 600 kiloluk danaları 1 ton diye, 1,5 tonluk dana böyle olur. Türkiye’de belki de nadirdir bu danalar. Bu dana günde 200 liralık yem yiyor. Biz gece gündüz 24 saat bunların içindeyiz. Cumartesimiz yok, pazarımız yok, tatilimiz yok, kuru gürültü ile olmuyor bu işler. Varsa Türkiye’de eşi benzeri almacasına tartarım. Öz üretim ürünü bu hayvan. Devletimiz bize az bir destek olsun daha bunlardan çok iyilerini üretirim. En büyük veterinerle yarışırım üretimde. Çocukken başladım bu işe 50 senedir bu işi yapıyorum. Bu tosunun kilosuna 24 lira diyorum. Varsa bir meraklısı iş adamlarımız, fabrikatörlerimiz hayatında böyle güzel bir kurban kessin” diye konuştu.



İdris Aktaş son olarak, “Esasen benim gönlümde Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönlüm geçiyor. Allah’ım Cumhurbaşkanıma, reisime böyle bir kurban nasip etsin. Reisime yakışır bu kurbanlık, kurbanlığını ayırdım, başka yerden kurban almasın. Nereye isterse oraya kadar getirip teslim edeceğim” dedi.



Kaynak : İHA

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