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Uzman çavuş otomobilde eşini vurdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uzman çavuş olan eşi tarafından başından vurulduğu iddia edilen 24 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

3. Sayfa / 09 Temmuz 2019 Salı 09:58
Uzman çavuş otomobilde eşini vurdu

Olay, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, akrabalarının mahalledeki düğününe katılan 24 yaşındaki Müberra K. ile uzman çavuş olan eşi Gökhan K., merasimin bitmesiyle alandan ayrılmak üzere otomobile bindi. Bu sırada araçtan silah sesi duyan alandakiler, otomobilin yanına geldiklerinde Müberra K.’yi kanlar içerisinde buldu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan talihsiz kadın, aynı otomobille Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi Acil Servis’te yapılan Müberra K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ihbarının ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, eşini yaraladığı iddia edilen Gökhan K.’yi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı düşünülen silaha da el koydu. Gaziantep’te görevli olduğu öğrenilen Gökhan K., ifadesi alınmak üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı düğün alanında ve talihsiz kadının hastaneye getirildiği araçta inceleme yaptı. Olayın kazara mı meydana geldiği yoksa eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda mı vurulduğunun ortaya çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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Olay Yeri İncelemeUzman ÇavuşJandarma


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