Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı katletti

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde, Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensupları tarafından katledildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.