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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı katletti

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde, Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensupları tarafından katledildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Güncel / 09 Temmuz 2019 Salı 21:10
Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı katletti

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi.

Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.

HayvanGüvenlik Güçleri


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