Savcı Sayan Ağrı halkının iş bulmasını küçümseyen Barış Atay'a 'halkçılık' dersi verdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Dünyaca ünlü markalara Ağrı'daki dikim evlerinde üretim yapıldığına dikkati çeken Sayan, "Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar. Nereden nereye..." ifadesini kullandı. Sayan'ın bu paylaşımı büyük beğeni toplarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın 'emek' üzerinden yapmaya çalıştığı sömürü ise tepki gördü. Atay'a yanıt veren Savcı Sayan'ın "Yol yapmayalım, fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de 'solculuk' adına onların duygularını sömür" sözleri binlerce paylaşım aldı.



Doğu ve Güneydoğu'da 30 yılı aşkın bir süredir bir yandan terörle mücadele eden, diğer yanda bölge halkının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi noktasında çok büyük yol kateden Türkiye, dünyaca ünlü kimi giyim firmalarına da söz konusu şehirlerde ev sahipliği yapıyor.



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yönettiği kentin bu sürece ev sahipliği yapmasını içeren bir mesajı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.







Başkan Sayan, kentteki işçileri ziyaretine ilişkin Twitter hesabından "Zara, H&M, LC Waikiki ve Polo'nun ürünleri, Ağrı’daki atölyelerde dikiliyor... Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar. Nereden nereye... Bir de terörün olmadığını düşünün" mesajıyla ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaştı.



Atay, Sayan'a verdiği yanıtta "Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş" ifadesini kullanınca Başkan Sayan yeniden bir paylaşımda bulundu.



Sayan, Atay'a "Yol yapmayalım, fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de 'solculuk' adına onların duygularını sömür. Ya da ellerine Keleş alıp dağa çıksınlar sen de sırtlarında maaş al Cihangir de rakı balığa boğul. Edi Bese! Kurmi" diye yanıt verdi.



Bu mesajın ardından iki isim arasındaki tartışma Twitter'da bir anda gündem oldu.





