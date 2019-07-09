USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Vedat Muriç transferine ilişkin Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Güncel / 09 Temmuz 2019 Salı 20:14
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı

Transfer gündeminin en çok konuşulan ve sonucu merak edilen konularından olan Vedat Muriç Fenerbahçe'ye transfer oldu, ancak tartışması hala bitmedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe'nin yeni transferine ilişkin üstü kapalı olarak yorum yaptı '16 aylık yönetimimizde bu sene şampiyon olan kim? Geçen sene şampiyon olan kim? Türkiye Kupası'nı alan kim?' ifadelerini kullandı.

'İSTESEK HEPSİNİZ ALIRIZ

Sarı-kırmızılı idareci Muriç transferi konusunda yaşanan sürece ilişkin 'Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir.' ifadelerini kullandı.

Cengiz bununla birlikte, 'Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir.' diyerek sarı lacivertli rakibine 'mapiyonluk' measjı gönderdi.

'VEREMEDİĞİMİZDEN DEĞİL VERMEDİĞİMİZDEN'

Muriç transferini mali tablo nedeniyle değil, istemedikleri için gerçekleştirmediklerini belirten Başkan, Vedat konusunda söylediği yorumlanan sözler için 'Lafım istediği yere gitsin. Bizim için futbolcunun karakteri çok önemli. İnsan bu yaşında her gün bir şeyler öğreniyor. Ben yalnız, gurur ve onur sözlerinin rastgele kullanılmasına özellikle karşıyım.' ifadelerini kullandı.

Mustafa CengizTürkiye KupasıFenerbahçeŞampiyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı