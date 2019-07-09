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Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul ve Marmara çevresinde gök gürültülü şiddetli sağanak yağış geliyor.

Yaşam / 09 Temmuz 2019 Salı 15:28
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor. Denizlerde fırtına öngörülmüyor.

Trakya


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