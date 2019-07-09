USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Instagram'dan siber zorbalıkla mücadele için yeni önlem

Instagram, siber zorbalıkla mücadele için yeni bir adım atacak. Özelliğin testleri yakında başlayacak.

Teknoloji / 09 Temmuz 2019 Salı 17:10
Instagram'dan siber zorbalıkla mücadele için yeni önlem

Sosyal paylaşım ağı Instagram siber zorbalıkla mücadele için yeni bir özellik geliştiriyor. Uygulamanın yapay zeka içeren yeni özelliği ile kullanıcılar siber zorbaları kısıtlayabilecek.

Yakında testlerinin başlayacağı açıklanan özellik ile kullanıcılar siber zorbalara bir çeşit gizli yasak uygulayacak. Kısıtlanan kişiler, kendilerini kısıtlayan kullanıcıların uygulamada aktif olup olmadığını ya da mesajlarının onlar tarafından okunup okunmadığını göremeyecek.

Diğer bir özellikte ise, yorumlardaki denetim artırılıyor. Yapay zekanın ‘saldırgan’ olarak nitelendirdiği yorumlar, yorumu yazan kişiye ‘bunu paylaşmak istediğine emin misin’ diye sorulacak.

InstagramYapay Zeka


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı