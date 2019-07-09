Instagram'dan siber zorbalıkla mücadele için yeni önlem

Sosyal paylaşım ağı Instagram siber zorbalıkla mücadele için yeni bir özellik geliştiriyor. Uygulamanın yapay zeka içeren yeni özelliği ile kullanıcılar siber zorbaları kısıtlayabilecek.



Yakında testlerinin başlayacağı açıklanan özellik ile kullanıcılar siber zorbalara bir çeşit gizli yasak uygulayacak. Kısıtlanan kişiler, kendilerini kısıtlayan kullanıcıların uygulamada aktif olup olmadığını ya da mesajlarının onlar tarafından okunup okunmadığını göremeyecek.



Diğer bir özellikte ise, yorumlardaki denetim artırılıyor. Yapay zekanın ‘saldırgan’ olarak nitelendirdiği yorumlar, yorumu yazan kişiye ‘bunu paylaşmak istediğine emin misin’ diye sorulacak.