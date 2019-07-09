USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

HDP'li Dersim Dağ, ODTÜ'de polisle tartıştı

Ağaçların kesilmesine tepkiyi şova dönüştürmek isteyen bazı vekiller, polislere zorluk çıkarıyor.

Güncel / 09 Temmuz 2019 Salı 20:15
HDP'li Dersim Dağ, ODTÜ'de polisle tartıştı
Video için tıklayın

ODTÜ'de yurt yapımı için ağaçların kesilmesi tepkilere neden oldu.

Öğrenciler, ağaçların kesilmesini protesto etti. Ancak bazı milletvekilleri, bu protestolardan faydalanarak işi şova dönüştürdü. Vekillerden bazıları, bölgede bulunan polislere zorluk çıkardı.

O isimlerden birisi de bugün polisle tartışan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ oldu.

HDP'li vekil Dersim Dağ, aracıyla içeriye protestocuları sokmak istedi. Polis buna karşı çıktı.

"BENİM ARACIMIN İÇİNDE KİM OLDUĞUNU SORGULAYAMAZSINIZ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, polise, "Siz beni bekletiyorsunuz. Siz benim aracımı arayamazsınız. İçinde kim olduğunu sorgulayamazsınız." ifadelerini kullandı.

"KANUN UYGULAYICIYIZ"

Polis ise, "Siz kanunu çıkarıyorsunuz, biz de kanun uygulayıcıyız. Biz şu anda kanunu uyguluyoruz." dedi.

Dersim Dağ'ın ısrarları üzerine polis, "Öğrencileri bindirmişsiniz aracın içine. Danışman değiller. Danışman kimliğini gösterin." dedi.

TERÖRİST CENAZELERİNİ KAÇIRMAYAN İSİM

HDP'li Dersim Dağ, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenazelerine katılarak gündeme geliyordu.

ProtestoMilletvekiliTerör ÖrgütüDersimDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı