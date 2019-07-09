Emniyet müdürünün büyük hatası! Korkunç son...

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'e düğün törenine gelen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, dönüş yolunda feci bir kazaya karıştı. İddiaya göre, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit'in aracını aşırı alkollü halde kullanan Parıldar, Çankaya Gaziosmanpaşa Bulvarı kavşağında yaptığı kaza sonucunda bir taksicinin ölümüne neden oldu. Parıldar'ın kullandığı araçta bulunan eşi ile Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi de yaralandı.



Kaza, 17 Haziran pazartesi gecesi saat 02.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Gaziosmanpaşa ile Fevzipaşa bulvarlarının kesişme noktasında meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eczacı eşi Yelda Hasyiğit, davetli oldukları bir düğüne katılmak için İzmir'e geldi. Düğün töreninde geç saatlere kadar eğlenen Parıldar ve Hasyiğit aileleri tekrar Turgutlu'ya dönmek için yola çıktı.



Ancak iddiaya göre, dönüş yolunda aracın direksiyonuna Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit de alkollü olduğu için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar geçti.

Fevzipaşa Bulvarı'ndan Basmane yönüne giden 45 TB 530 plakalı otomobili kullanan Volkan Parıldar, iddiaya göre aşırı hızın etkisiyle kırmızı ışığı fark etmedi. Parıldar, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan İkiçeşmelik yönüne giden Mustafa Turhan'ın kullandığı 35 T 7561 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan olan Parıldar'ın kullandığı otomobil daha sonra 33 CCM 48 plakalı araca çarptıktan sonra güçlükle durdu.



10 GÜN MÜCADELE VERDİ



Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan trafik kazasında taksi şoförü Mustafa Turhan ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi Yelda Hasyiğit yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ticari taksi şoförü üç çocuk babası Mustafa Turhan yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan Turhan 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek kurtarılamadı.