Bakan Abdulhamit Gül'den açıklama

İstanbul Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldırı olayıyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir açıklama yaptı.



"Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez" diyen Gül, "Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" ifadelerini kullandı.



Pendik'te yaşanan olayda iddiaya göre, içinde Seydioğlu Baklavaları'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in içinde bulunduğu araç trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkarak bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.



Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.



Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.



Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.