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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin

MHP lideri Bahçeli, ''CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu eğer biliyor ve inanıyorsan cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin. Yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin'' dedi.

Siyaset / 09 Temmuz 2019 Salı 11:13
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dışarıdan gelip yenemeyenlerin içeriden çözme denemelerine hala karşı çıkıyoruz. Tarihten ibret aldığını söyleyenlere sormak isterim ki hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Miadı dolan devlet ve siyaset adamları gözden düşmek şöyle dursun kah idamlara sürgünlere maruz kalmışlardır. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Siyaseti kavga ve çıkar çatışmalarının merkez üssü haline getirmenin vahameti hepimize ağır fatura çıkaracaktır. Türk tarihinin çekim alanından koparsak derin uçurumların önümüze açıldığını görmemiz kaçınılmaz hale gelecektir.

''CUMHUR İTTİFAKI 2023 HEDEFLERİNE KİLİTLENMİŞTİR''

Milli kararlılık sayesinde Türkiye'nin bölgesinde bileği bükülmez güç haline gelmesi konusunda Cumhur İttifakı 2023 hedeflerine kilitlenmiştir. Hedefimiz kızıl elmadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Tam 1 yıl önce 9 Temmuz 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı TBMM'de yemin ederek görevine başlamış ardından kısa süre içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci Bakanlar Kurulu'nu açıklamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2053 ve 2071 hedeflerinin temellerini kazacaktır. Geride kalan 1 yıllık sürede sistem tutmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden hükümet krizleri yoktur. Yeni hükümet sistemi ile birlikte kalıcı siyasi istikrarın kilidi açılmıştır. Sistemin bütün kurum ve kuralları ile oturması olgunlaşma aşamasına geçmesi ana hedefimizdir. Bu hedef için seferber edilecek anayasal imkanların saptanıp en verimli şekilde kullanılması beka düzeyinde önemlidir.

KILIÇDAROĞLU'NA: YÜREĞİ VARSA TEK BİR NUMUNE İSİMDEN BAHSETSİN

CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu eğer biliyor ve inanıyorsan Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin. Yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin. Devlet demek hukuk demektir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır.

''SAYIN KILIÇDAROĞLU İÇİN BAZEN HÜZÜNLENİYORUM''

Sayın Kılıçdaroğlu İBB Başkanının hıyarım var diyen kim varsa tuz alıp koşmasından anlaşılan biraz ürkmüş ne oluyoruz sorusunu zannederim kendisine sormaya başlamıştır. Diyor ki eski sisteme dönülmesiyle ilgili bir talebimiz olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum. Kılıçdaroğlu için çember daralıyor suyu ısınıyor.''

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