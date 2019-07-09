Askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Hakkari'den acı haber geldi.



Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca saldırı düzenlendi.



Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.



Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bizleri derin acıya boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de başsağlığı dileriz' denildi.