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Trende kadını taciz eden sapık tutuklandı

Mersin-Adana treninde yanında oturan kadını taciz eden şahıs, yolcuların olayı fark etmesiyle engellendi.

3. Sayfa / 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59
Trende kadını taciz eden sapık tutuklandı

Mersin-Adana arasında hareket halinde olan trende yaşanan olayda, yanında oturan kadına fiziksel tacizde bulunan F.G., A.K.'nin olayın ilk yaşandığı anda yanlışlıkla olduğunu düşünmesinden yararlanıp tacizine devam etti.

YOLCULAR FARK ETTİ
 Kısa süreli şok yaşayan kadın, ilk anda korkup olaya tepki gösteremedi. Kadın, diğer yolcuların durumu fark etmesiyle tacizcinin elinden kurtarıldı. Öfkeli kalabalık, F.G.'yi trende linç etmeye kalkıştı. Durumu fark eden makinist, olayı polise haber vererek treni ilk istasyonda durdurdu.

Trenin Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şehitlik İstasyonu'nda durdurulması ile polise teslim edilen F.G., iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Tacize uğrayan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

Adana Adliyesi'ne sevk edilen F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Makinist


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